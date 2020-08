Roma: rom alimentava tre roulotte con allaccio abusivo alla rete elettrica del parco dell’Appia Antica (Di venerdì 7 agosto 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio hanno denunciato una 53enne nomade, con precedenti, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Intervenuti in via Torricola su richiesta del personale specializzato della società erogatrice, i Carabinieri hanno accertato che la donna, mediante la manomissione dei sigilli di un contatore elettronico della rete elettrica lungo la via, alimentava con un collegamento fraudolento tre roulotte ad uso abitativo, poste abusivamente nell’area regionale del parco Appia Antica, sottoposta a vincolo paesaggistico. LEGGI ANCHE: Coronavirus nel Lazio, 995 le persone guarite: ecco la situazione comune per comune aggiornata al 7 agosto Il danno rilevato durante il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

