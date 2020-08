Roma: Lollobrigida, 'collaborazione con Piantedosi' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - “Congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al quale assicuriamo disponibilità al confronto per una serena e proficua collaborazione. La sua comprovata professionalità, la sua competenza e il suo profondo senso istituzionale saranno per la Capitale un grande valore aggiunto a tutela della città”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Leggi su iltempo

