Roma fuori dall’Europa League, la resa di Fonseca: “Siviglia più forte” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’era Friedkin si apre con un’amara sconfitta. Anche se sarebbe meglio dire che è l’era Pallotta a chiudersi nel peggior modo possibile. Nel giorno in cui è arrivato l’annuncio del passaggio di proprietà del club giallorosso, la Roma viene eliminata dall’Europa League per mano del Siviglia, a detta di Fonseca superiore ai giallorossi. Un 2-0 che non lascia spazio ai rimpianti, solo ad un mese per capire gli errori commessi per cercare di correggere il tiro a poche settimane dall’inizio del nuovo campionato. L’Europa League avrebbe potuto riscattare una stagione amara, chiusa al quinto posto e a otto punti dalla zona Champions League. “Sono deluso come i miei giocatori” Una superiorità netta, quella del Siviglia, che ha ... Leggi su italiasera

