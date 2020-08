Roma-Friedkin, tutti i dettagli dell'acquisto. Possibile uscita dalla Borsa (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma - Dopo l'annuncio dell'accordo preliminare diramato ieri in mattinata, le società controllanti della Roma e il Friedkin Group hanno diramato un nuovo comunicato congiunto con i dettagli dell'... Leggi su corrieredellosport

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - mik__ka : RT @VoceGiallorossa: ?Una @OfficialASRoma 'western': il figlio di Sergio Leone all'interno del CdA - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Nasce la nuova Roma: il primo obiettivo è Paratici. Via Baldini, Friedkin jr presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin

La Roma esce nel modo peggiore agli ottavi di Europa League, non per la sconfitta che per la quinta del campionato italiano contro la quarta del campionato spagnolo non è neanche tanto sorprendente (d ...Roma, 5 agosto 2020. AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di ...