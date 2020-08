Roma, Friedkin toglie Dzeko dal mercato, tramonta l’ipotesi Milik in giallorosso (Di venerdì 7 agosto 2020) L’arrivo di Friedkin alla Roma avrà delle inevitabili ripercussioni anche sul mercato. A cominciare da Dzeko. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma la notizia delle ultime ore riguarda Edin Dzejo che verrà a sua volta tolto dal mercato. Se non arriveranno proposte sconvolgenti sarà ancora lui a indossare la fascia di capitano della Roma nella prossima stagione, per la gioia di Fonseca che lo considera un leader perfetto per qualità e professionalità. Dzeko ha altri due anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione ma non andrà via. Piuttosto, la società sta cercando un’alternativa giovane da affiancargli: non Schick, un addio già preventivato, con probabile permanenza al Lipsia. Si chiude quindi ... Leggi su ilnapolista

