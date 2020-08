Roma: Fiano, ‘auguri a Piantedosi e grazie a Pantaleone” (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Molti auguri di buon lavoro al neo prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per il prestigioso incarico e un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto al prefetto Pantaleone”. Lo scrive, in una nota, il deputato Emanuele Fiano, componente della segreteria Pd.L'articolo Roma: Fiano, ‘auguri a Piantedosi e grazie a Pantaleone” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Governo, Fiano (PD): “Nessun rimpasto, lavoriamo per Recovery Plan”

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Governo, Fiano (PD): “Nessun rimpasto, lavoriamo per Recovery Plan” “Nessun rimpasto, lavoriamo per Recovery Plan” queste le parole di Emanuele Fiano, Partito Demo ...

