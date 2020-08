Rolex Daytona Gold, l’orologio che costa quanto un appartamento di lusso (Di venerdì 7 agosto 2020) Sotheby's va alla grande e sta cavalcando l’onda di un periodo particolarmente proficuo per i suoi affari. Dopo aver messo all'asta un Rolex Cosmograph Daytona con sfera in lapislazzuli e cassa di platino rilasciato, a metà dello scorso mese di luglio, per la modica cifra di 2.882.000 euro (25.375.000 dollari di Hong Kong), questo fine settimana stava quasi ripetendo la stessa impresa. La filiale britannica della casa d'aste con sede a New York ha appena venduto un Rolex Daytona in oro 18 carati e l'ha assegnato al miglior offerente per 1.350.000 euro (1.215.000 sterline), una cifra più bassa rispetto all’ormai mitico Rolex con il quadrante in lapislazzuli che rappresenta, comunque, un record sul suolo britannico. Il Rolex Daytona Paul Newman ... Leggi su gqitalia

stretshitenge : @Luc_Gerard @MputuSidross Rolex Daytona. La classe ?? - furiadicheb1985 : @JosseM85 Sembra un Rolex Daytona totalmente d’oro ?? - GQitalia : Con lancette in lapislazzuli e cassa in platino: - Dott_Scorretto : @EmanuelaSono Allora è mejo na donna moderna, che nun te chiede nulla e già che c'è, te mantiene pure. Io so un omo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex Daytona Questo è il Rolex Daytona più caro al mondo nel 2020 (quasi come quello di Paul Newman) GQ Italia Turi Mammino e la Maga dei Rolex: confiscati i soldi e le ville, anche quella coi rubinetti d'oro

Inammissibilità del ricorso e condanna alle spese: è questa la formula con cui la Corte di Cassazione ha respinto in ultima istanza il tentativo di Salvatore "Turi" Mammino e di Mariapiera Pesce, la " ...

Mi trovi d'accordissimo sul fatto che quasiasi personaggio riesca a diventare il fenomeno del momento.

è pieno di rolex lucidati e con pellicole riapplicate (le trovi su ebay a bassissimo prezzo...) venduti per nuovi, con numeri di matricola rifatti per combaciare con la garanzia, scatole non coeve con ...

Inammissibilità del ricorso e condanna alle spese: è questa la formula con cui la Corte di Cassazione ha respinto in ultima istanza il tentativo di Salvatore "Turi" Mammino e di Mariapiera Pesce, la " ...è pieno di rolex lucidati e con pellicole riapplicate (le trovi su ebay a bassissimo prezzo...) venduti per nuovi, con numeri di matricola rifatti per combaciare con la garanzia, scatole non coeve con ...