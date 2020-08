Rocco Casalino e Gabriele Rossi sorpresi in atteggiamenti complici ma c’è qualcosa che non convince (Di venerdì 7 agosto 2020) Rocco Casalino e Gabriele Rossi, entrambi ex partecipanti della famosissima e fortunatissima trasmissione Mediaset, “La casa del Grande Fratello” sono stati sorpresi dal fotografo in atteggiamenti intimi e complici a cena fuori e poi a passeggio per Roma. Di Rocco Casalino si sapeva che aveva appena interrotto una relazione sentimentale con il cubano José Carlos Alvarez che aveva anche presentato come fidanzato, quando la relazione era in essere, al premier Giuseppe Conte, mentre di Gabriele Rossi si sa che è reduce da una storia, anche abbastanza lunga e stabile ma mai ufficializzata, con Gabriel Garko. Gabriel Garko e Gabriele ... Leggi su baritalianews

