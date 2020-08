Robinho, addio al Basaksehir: niente rinnovo di contratto – FOTO (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Istanbul Basaksehir ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Robinho non rinnoverà il proprio contratto con il club L’Istanbul Basaksehir ha comunicato ufficialmente che il proprio attaccante, Robinho, non rinnoverà con il club turco. L’ex giocatore del Milan potrebbe ora chiudere la propria carriera al Santos, in Brasile. Ecco il comunicato ufficiale della società turca: «Il nostro contratto con Robinho è scaduto. Noi ringraziamo Robinho, un esempio di carattere e personalità, per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera». 🙏 Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan ... Leggi su calcionews24

L'Istanbul Basaksehir ha comunicato ufficialmente che il proprio attaccante, Robinho, non rinnoverà con il club turco. «Il nostro contratto con Robinho è scaduto. Noi ringraziamo Robinho, un esempio d ...

