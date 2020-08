Ritorno in classe non prevedibile. I nuovi dati sul coronavirus complicano la riapertura della scuola (Di venerdì 7 agosto 2020) coronavirus, i nuovi dati sull’epidemia complicano la riapertura della scuola, circondata da diverse incognite. I nuovi dati sul coronavirus complicano e non poco i piani per la riapertura della scuola. La ministra Azzolina ha assicurato che il sistema sarà pronto all’esame di settembre, e anche Conte si è impegnato pubblicamente garantendo il Ritorno a scuola dei ragazzi. Ma la situazione potrebbe essere decisamente più complicata del previsto, e le buone intenzioni, insieme con il duro lavoro, potrebbero non bastare. Allerta clinica fino al prossimo mese di marzo Le previsioni ... Leggi su newsmondo

