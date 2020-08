Risultati NBA – Lakers ancora ko senza LeBron James, Milwaukee ok in rimonta su Miami: Lillard trascina i Blazers (Di venerdì 7 agosto 2020) Dimenticate le ultime due sconfitte incassate nella bolla di Orlando, i Milwaukee Bucks tornano a fare la voce grossa nella notte, superando in rimonta i Miami Heat. Foto Getty / Gregory ShamusAntetokounmpo e compagni devono sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa la vittoria, arrivata dopo una ripresa coi fiocchi. La star greca mette a referto 33 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, partecipando attivamente al successo dei Bucks, su cui campeggia anche la firma di Middleton, anche lui capace di segnarne 33. Ayton e Booker invece regalano la vittoria a Phoenix su Indiana, a cui non bastano i 25 punti di Brogdon per evitare il ko. Christian Petersen/Getty ImagesSeconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers, costretti ad alzare bandiera bianca anche al cospetto di Houston. Solita partita pazzesca ... Leggi su sportfair

