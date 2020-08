Riscatto part time e aspettativa: di quanto aumenta la pensione? (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Riscatto dei contributi, essendo oneroso, va sempre valutato molto bene prima di essere affrontato. Diventa conveniente quando permette un reale anticipo sulla pensione ma non quando viene effettuato meramente per aumentare l’importo dell’assegno previdenziale poichè con le stesse somme si può provvedere ad aprire una previdenza complementare che offre una trasformazione molto più conveniente. Riscatto part time ed aspettativa Un lettore scrive per chiedere: Gentile maturo i 42 anni e 10 mesi il 31 Agosto 2020.Ci sono dei periodi di aspettativa (1 anno) e dei periodi part time (tre anni) compresi. Per il Riscatto L’Inps chiede delle cifre elevate. Mi ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Riscatto part time e aspettativa: di quanto aumenta la pensione? -

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto part Riscatto part time e aspettativa: di quanto aumenta la pensione? Notizie Ora