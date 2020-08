Risale l'indice dei contagi in Italia. In 12 regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Ieri si sono registrati 402 nuovi casi. In calo le vittime: 6. indice Rt soprail livello di guardia. Desecretati intanto i verbali del comitato ... Leggi su tg.la7

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Ieri si sono registrati 402 nuovi casi. In calo le vittime: 6. Indice Rt soprail livello di guardia. Desecretati intanto i verbali del comitato tecn ...

Non si arresta la crescita dei nuovi contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore in Italia sono 402 i nuovi casi positivi (nella sola Lombardia 118), il cui totale è salito così a 249.204. Questi sono i ...

