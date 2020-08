Riparte la Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) Avrà un formato diverso e si concluderà in diciassette giorni: ma i risultati avranno lo stesso valore di prima e alla fine ci sarà una nuova squadra campione d'Europa Leggi su ilpost

Avrà un formato diverso e si concluderà in diciassette giorni: ma i risultati avranno lo stesso valore di prima e alla fine ci sarà una nuova squadra campione d'Europa L’edizione 2019/2020 di UEFA Cha ...

Qualificazione Juve in bilico ma gli analisti Snai vedono avanti i bianconeri

Snai, Champions: Juve, caccia al sogno ma la qualificazione è in bilico nel confronto con il Lione. Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a ...

