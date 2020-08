Riparte la Champions League, la Juve attende il Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) Champions League, i risultati di venerdì 7 luglio 2020. Juventus in campo. TORINO – Champions League, i risultati di venerdì 7 agosto 2020. In campo la Juventus che deve ribaltare il risultato in casa del Lione. Champions League, il programma del 7 agosto 2020 Di seguito il programma delle sfide di Champions League di venerdì 7 agosto 2020, valide per gli ottavi della competizione. (IL TABELLONE) Manchester City-Real Madrid ore 21 (and. 2-1)Juventus-Olympique Lione ore 21 (and. 0-1) Champions League, Juventus-Lione: le probabili formazioni Nella ... Leggi su newsmondo

La UEFA Champions League 2019/2020 riparte sei mesi dopo le ultime partite disputate prima della sospensione causata dalla pandemia. Fra oggi e domani si giocano gli ultimi ottavi di finale rimasti in ...

Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare l’Olympique Lione guidato dall’ex romanista Rudi Garc ...

