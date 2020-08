Rinnovo Ibrahimovic, si tratta sui bonus: i dettagli (Di venerdì 7 agosto 2020) L'accordo sembra vicino, ma come scrive la Gazzetta dello Sport ci vorrà ancora un po' di pazienza. Molto dipende da alcuni dettagli che vanno risolti prima di tutto. Sull'ingaggio di Ibrahimovic ... Leggi su milanlive

AntoVitiello : Altri contatti in giornata tra il #Milan e l'entourage di #Ibrahimovic: rinnovo vicinissimo - DiMarzio : #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime - PietroMazzara : Positività sul rinnovo di #Ibrahimovic con il #Milan. Nelle scorse ore, ulteriori contatti con @MinoRaiola [ @AntoVitiello - @MilanNewsit ] - PianetaMilan : #Boban rivela: 'A febbraio chiesi il rinnovo di #Ibrahimovic, ma non si è potuto fare' - sportli26181512 : Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: c'è ottimismo, ma serve ancora un po' di tempo: Mentre il rinnovo di Ibrahimovic dov… -

Zvonimir Boban non è più un dirigente del Milan, ormai da mesi, ma il suo cuore rimarrà sempre rossonero. Ed infatti ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' conferma di non avere rancore verso i col ...MILAN BOBAN – In una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Zvonimir Boban ripercorre i difficili mesi da dirigente del Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Se rifarei tutt ...