Riapertura delle scuole, la proposta di Renzo Piano: «Banchi in legno per dare lavoro ai falegnami» – Il video (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)In vista della Riapertura delle scuole dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, l’architetto (e senatore a vita) Renzo Piano lancia la sua proposta: Banchi in legno, dice l’archistar, in modo da «dare ossigeno ai 10mila falegnami in Italia che sarebbero in grado di produrli». La proposta di Piano, recapitata a Gloria Ghetti, del comitato Priorità alla scuola, rientra nell’ambito di un progetto che il comitato di genitori e insegnanti ha lanciato in agosto: mettere insieme interventi di intellettuali, storici, sociologi, e più in generale personalità che hanno a cuore ... Leggi su open.online

AzzolinaLucia : Su ‘la Repubblica’ di oggi, l’economista Tito Boeri sostiene che in Italia “non si sa nulla su tempi e modalità” de… - AzzolinaLucia : Ad In Onda su La7 ho risposto a tutte le domande comuni sui banchi singoli e sulla riapertura delle scuole a settem… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, rinviata la riapertura delle discoteche: 'Troppi rischi da feste e locali' #coronavirus… - panettos : RT @MinistroEconom1: Ringrazio il Sottosegretario Affari Esteri Manlio di Stefano per il tweet in cui scambia i libanesi coi libici perché… - maudott : RT @MinistroEconom1: Ringrazio il Sottosegretario Affari Esteri Manlio di Stefano per il tweet in cui scambia i libanesi coi libici perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura delle Speranza: "Il lockdown finirà con la riapertura delle scuole. Pronte le linee guide per la ripresa di ottobre" La Repubblica Covid, balzo dei contagi. Pronti test per «vaccino italiano»

COVID - Il virus fa un'impennata di contagi e l'Italia in un solo giorno torna indietro di tre mesi, quando a maggio appena finito il lockdown le cifre si attestavano sul mezzo migliaio di positivi in ...

Notizie dalla Giunta

Trieste, 7 ago - Una ricognizione seria sulle criticità da risolvere per assicurare la riapertura delle scuole, nel corso della quale la Regione, oltre agli aspetti tecnici e operativi legati al tema ...

COVID - Il virus fa un'impennata di contagi e l'Italia in un solo giorno torna indietro di tre mesi, quando a maggio appena finito il lockdown le cifre si attestavano sul mezzo migliaio di positivi in ...Trieste, 7 ago - Una ricognizione seria sulle criticità da risolvere per assicurare la riapertura delle scuole, nel corso della quale la Regione, oltre agli aspetti tecnici e operativi legati al tema ...