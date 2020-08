Retrofit elettrico, boom richieste in Francia per le citycar. Sostenuto dallo Stato, il kit può costare 3.000 euro con gli incentivi (Di venerdì 7 agosto 2020) Questa attività di 'aggiornamento' delle auto già immatricolate è stata autorizzata - spiega Libeau - dallo Stato con un decreto ministeriale del 13 marzo 2020 poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ... Leggi su motori.ilmessaggero

