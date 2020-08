Repubblica rivela: «Nel verbale del 3 marzo il Cts chiese la zona rossa per Alzano e Nembro» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il verbale 3 marzo non è tra quelli desecretati richiesti dalla fondazione Luigi Einaudi. Tuttavia, Repubblica ha avuto modo di accedere a quel documento e di affermare che il comitato tecnico-scientifico, in quella data, aveva chiesto al governo di istituire la zona rossa ad Alzano e Nembro, i due comuni della Bergamasca che erano stati sul punto di essere chiusi dall’esecutivo (con l’invio dei militari dell’esercito) e che furono chiusi soltanto in seguito al provvedimento nazionale di lockdown di una settimana dopo. LEGGI ANCHE > Verbali Cts, la Fondazione Einaudi pubblica i documenti desecretati verbale 3 marzo del comitato tecnico-scientifico su Alzano e Nembro A quanto ... Leggi su giornalettismo

AnnaMaritati : @repubblica La Regione rivela il contenuto della riunione del 3 marzo in cui il comitato di esperti propone di adot… - JolandaBivona : Il risultato del voto sulle politiche #COVID19 degli italiani è pari ad un 10% scarso. Lo rivela #immuni - LupoNolberto : Udine, rivolta dei migranti. Scrive il semianalfabeta Felluga, responsabile della Protezione Civile, che rivela anc… - gianmi1010 : 'Una minaccia che si rivela universale e che attacca per la prima volta l'insieme del genere umano riduce necessari… - roc3roc : @carlobonini @repubblica '.....Era mosso dalla cronaca, perché sapeva il mistero che i reporter conoscono in silenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica rivela Fontana, il mistero dell'eredità. Taciuta l'esistenza dei soldi in Svizzera Rep Seicento compleanni, festa a metà per la cupola simbolo di Firenze: serve un crowdfunding

La cupola di Brunelleschi compie seicento anni. Fu infatti il 7 agosto 1420 che l'Opera di Santa Maria del Fiore ne avviò la costruzione. Però si tratta di una festa a metà. Non solo perché le celebra ...

Servono "misure restrittive", l'appello inascoltato degli esperti per la zona rossa ad Alzano e Nembro

E' il 3 marzo l’epidemia di coronovirus è già esplosa in Lombardia con tutta la sua violenza, il comitato tecnico scientifico convocato per fronteggiare l’epidemia chiede rigide misure, ovvero la zona ...

La cupola di Brunelleschi compie seicento anni. Fu infatti il 7 agosto 1420 che l'Opera di Santa Maria del Fiore ne avviò la costruzione. Però si tratta di una festa a metà. Non solo perché le celebra ...E' il 3 marzo l’epidemia di coronovirus è già esplosa in Lombardia con tutta la sua violenza, il comitato tecnico scientifico convocato per fronteggiare l’epidemia chiede rigide misure, ovvero la zona ...