Renzi esclude il rimpasto di governo: «Gli italiani ci verrebbero a prendere a casa» (Di venerdì 7 agosto 2020) Non ci sarà nessun rimpasto di governo. Questo è quanto ha assicurato Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro – ‘La mossa del cavallo’ – a Senigallia, in provincia di Ancona. Il leader di Italia Viva prova a spegnere le voci che si sono ricorse nelle ultime settimane che vedevano proprio alcuni esponenti del suo partito in lizza per prendere il posto di alcuni ministri traballanti e al centro di tantissime critiche. Il riferimento primario è a Maria Elena Boschi, indicata dai rumors come prossima ministra dell’Istruzione al posto di Lucia Azzolina. LEGGI ANCHE > Ceccardi svela un aneddoto: «Renzi ha cercato Salvini per parlare del voto sulla Open Arms, ma il leghista ha detto ‘col cavolo’» La stessa ... Leggi su giornalettismo

