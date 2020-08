Relicta: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 7 agosto 2020) Se ci seguite da tempo, come sapete trattiamo tutti i generi videoludici, in particolare i rompicapi, giochi in grado di mettere alla prova pazienza e logica, intrattenendo il giocatore per svariate ore. Con questa premessa oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Relicta, anticipandovi che è disponibile su PC e Console da qualche giorno. Relicta Recensione In Relicta vestite i panni di una scienziata, in un complesso di strutture installate sul suolo lunare, alimentate da un misterioso globo. Lo studio del cosmo e gli esperimenti sulla Luna procedono regolarmente fino a quando degli improvvisi guasti al sistema, la scomparsa dell’equipaggio e degli intrighi politici mettono a rischio l’intero complesso. Il gioco si suddivide in due parti, da un lato vi ... Leggi su gamerbrain

infoitscienza : Relicta | Recensione – Gli opposti si attraggono - infoitscienza : Relicta | Recensione: puzzle, fisica e mistero - Eurogamer_it : Gravità e magnetismo. - TheGamesMachine : Simone Rampazzi ha recensito per noi #Relicta, gioco di #fantascienza a enigmi fisici che non fa mancare alcuni pro… - spaziogames : La nostra Giulia Garassino è stata trasportata sulla Luna da #Relicta, puzzle game in prima persona realizzato da… -