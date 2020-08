Regione Campania, nuova ordinanza di Vincenzo De Luca sul trasporto pubblico locale (Di venerdì 7 agosto 2020) Sul fronte Covid-19, non arrivano buone notizie dall’Europa e dal Mondo. Negli giorni, in particolare, la situazione è tornata ad essere preoccupante in alcune zone europee, con la Spagna che ha registrato un incremento importante dei nuovi contagi in un solo giorno. Anche in Italia, negli ultimi giorni, vi è stata un impennata, con il … L'articolo Leggi su dailynews24

vladiluxuria : Alla Regione #Campania un importante risultato nella lotta contro la #omotransfobia : approvata una legge di contra… - ivanscalfarotto : La Regione #Campania approva la legge regionale contro l’omotransfobia. Quella che la Regione #Puglia non ha mai po… - vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - casertafocus : SPECIALISTICA AMBULATORIALE - Dopo anni firmata la pre-intesa in Regione, Marcello Di Franco: Siamo pienamente sodd… - enricog571 : RT @Not_that_Filip: @MariaRo99325323 Ultime notizie: Enorme rissa all'assemblea generale della Lega per decidere chi viene prima. Pare che… -