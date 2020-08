Regione Campania, De Luca attacca: Appalti Covid, c’è stato un tentativo di speculazione politica, ma è fallito (Di venerdì 7 agosto 2020) “C’è stato un tentativo di speculazione politica e aggressione mediatica sulla nostra sanità. Mi pare che abbia lasciato il tempo che trova”. Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le inchieste sui Covid center sorti a Napoli, Caserta e Salerno. “Avremmo potuto – ha spiegato – usare procedure straordinarie, non lo abbiamo fatto, anche sull’ospedale modulare abbiamo fatto procedura di gara pubblica, non chiamando cinque imprese senza bando”. I giudici controllino, troveranno trasparenza “Sollecitiamo i controlli con la massima tranquillità. C’è stato in questi giorni un tentativo di equiparare ... Leggi su ildenaro

vladiluxuria : Alla Regione #Campania un importante risultato nella lotta contro la #omotransfobia : approvata una legge di contra… - ivanscalfarotto : La Regione #Campania approva la legge regionale contro l’omotransfobia. Quella che la Regione #Puglia non ha mai po… - vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania e della #Liguria #Coronavirus #COVID19italia - aurora_pianese : RT @lucariello_luca: Emergenza abitativa, sprechi della Regione Campania. Decine di migliaia di locali abbandonati e i nostri giovani sposi… -