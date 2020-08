Regionali, Puzio: “I nostri giovani un patrimonio del Sannio, non lasciamoli scappare” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Puzio, candidato al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione di Benevento. “Troppo spesso i giovani sanniti si vedono senza prospettive future nella nostra città, sentendosi frustrati e spaventati. In questo periodo ne sto incontrando tanti, ognuno con i suoi progetti e i suoi sogni, ognuno mi racconta le sue rinunce e come si vede nel futuro. Ho intenzione di ascoltare e tenere conto di ciascuna testimonianza, per questo farò partire da subito la campagna social #lamiavocelavostravoce. Voglio essere portavoce di tutti, la voce del popolo, la voce del Sannio. Voglio essere partecipe della vita di chi incontro e, seppure da poco delegato alle politiche giovanili, già mi sto ... Leggi su anteprima24

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di Centro Democratico, introdotta da Giuseppe Puzio, coordinatore provinciale di Benevento, che ha presentato il candidato Antonio Puzio e la candidata Anna Orlan ...

