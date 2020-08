Regionali, Caterina Sagliano incontra i cittadini: “Sono davvero grata, il confronto è tutto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marcellino (Ce) – Si è tenuto mercoledì, 5 agosto, il primo incontro pubblico tra Caterina Sagliano, candidata alle prossime Regionali, e i cittadini. Alle ore 20.30, la candidata della lista “Noi Campani”, presso la Tenuta del Barone a San Marcellino, in occasione del suo 23esimo, ha invitato tutta la cittadinanza e sostenitori per condividere con loro le sue idee e il suo progetto politico. Un successo enorme, data la presenza di un numero cospicuo di persone (entrati tutti con mascherina e dopo aver registrato la temperatura), che ha visto anche la partecipazione e l’intervento dell’On. Luigi Bosco, fondatore della lista “Noi Campani”, assieme all’On. Clemente Mastella. “Sono ... Leggi su anteprima24

