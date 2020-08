Regionali Campania, Ciarambino: “Mai lavorato guardando sondaggi” (Di venerdì 7 agosto 2020) NAPOLI – “Non ho mai lavorato guardando i sondaggi e non comincero’ a farlo ora. Sono sempre stata consapevole che avrei dovuto affrontare una campagna elettorale molto difficile, successiva a un momento traumatico, dovendo sfidare da un lato un personaggio che era politicamente morto e sepolto prima dell’emergenza Covid e che e’ risorto cavalcando la paura dei cittadini, dall’altro una specie di fantasma politico, che si e’ fatto cinque anni di lockdown da capo dell’opposizione in Consiglio regionale preceduti da altri cinque anni di nulla al governo di questa regione”. Cosi’ Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, sui risultati del sondaggio Dire-Tecne’ che vedono la capogruppo grillina in Consiglio regionale attestarsi tra il 13 ed il 17%. Leggi su dire

