Regina Hall e Bobby Cannavale nel cast della serie tv Nine Perfect Strangers (Di venerdì 7 agosto 2020) Regina Hall e Bobby Cannavale vanno a completare il cast della serie Hulu Nine Perfect Strangers, i due affiancheranno Nicole Kidman, Luke Evans e altre star. Regina Hall e Bobby Cannavale vanno a completare il cast della serie Hulu Nine Perfect Strangers. I due affiancheranno Nicole Kidman, Luke Evans, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie e Samara Weaving. Nine Perfect Strangers, nuova serie limited di Hulu tratta ... Leggi su movieplayer

Continua a ingrossarsi il cast di Nine Perfect Stranger la miniserie Hulu tratta da un romanzo di Liane Moriarty (Big Little Lies) scritta da David E. Kelley, John Henry Butterworth e Samantha Strauss ...

