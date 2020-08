Reddito di emergenza: il terzo assegno da 400 euro nel Decreto agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Ansa annuncia che nella bozza del Decreto agosto è presente la misura per erogare una terza tranche del Reddito di cittadinanza per un importo di 400 euro per le famiglie in difficoltà. Reddito di emergenza: il terzo assegno di 400 euro nel Decreto agosto Spiega l’agenzia che in una nuova bozza aggiornata del Decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà fare richiesta entro il 15 ottobre. I beneficiari riceveranno un assegno di 400 euro: si tratterebbe della terza tranche dopo le due disposte dal Decreto rilancio di 400 ... Leggi su nextquotidiano

