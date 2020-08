Reazione a Catena, puntata 7 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di venerdì 7 agosto 2020) Reazione a Catena, puntata 7 Agosto 2020: anche in data odierna su rai1 vedremo un’altra puntata del game show con Marco Liorni e tutti i suoi vari giochi sulle parole da indovinare. Quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 7/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, la sfida sarà agguerrita. Che cosa vedremo in tv, chi saranno le due squadre a giocare? aggiornamento ore 10,30 Reazione a Catena, il format sugli incastri lessicali e collegamenti di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi giovedì 7 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 7 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - soniawinterbear : io che guardo reazione a catena e collego cose ?????????????? non è la stessa ma ho pensato subito a Tae ?? - dennismantovan : Oggi, dopo aver letto ogni giorno i vostri commenti, è la prima volta che twitto su Reazione a catena, programma ch… - snugglebugtae : “Quando scoppia il putiferio” un tizio di reazione a catena: BUGO HO URLATO - pavacetamolo : Ho indovinato la canzone di reazione a catena al primo strumento ma solo perché era afrika dei toto, JD would have… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Casting, si cercano concorrenti per «Reazione a catena» Vanity Fair Italia Reazione a catena: Ritentacoli danno risposta flash! Liorni si complimenta

Hanno impiegato pochissimi secondi i Ritentacoli, campioni di Reazione a catena, nella puntata del gioco che rinfresca la mente di oggi, venerdì 7 agosto 2020, condotto da Marco Liorni, per dare la ri ...

Ascolti tv, ”Sei mai stata sulla Luna?” vince la prima serata contro Zelig

Nel preserale Reazione a catena totalizza 2 milioni e 46mila spettatori e Paperissima Sprint raggiunge 2.662.000 di spettatori Bene la commedia ‘Sei mai stata sulla Luna?’ su Rai 1 che registra 2 mili ...

Hanno impiegato pochissimi secondi i Ritentacoli, campioni di Reazione a catena, nella puntata del gioco che rinfresca la mente di oggi, venerdì 7 agosto 2020, condotto da Marco Liorni, per dare la ri ...Nel preserale Reazione a catena totalizza 2 milioni e 46mila spettatori e Paperissima Sprint raggiunge 2.662.000 di spettatori Bene la commedia ‘Sei mai stata sulla Luna?’ su Rai 1 che registra 2 mili ...