Real Madrid | Zidane | “Dobbiamo essere felici nonostante l’eliminazione”

Ecco le dichiarazioni di Zidane nel post partita dopo l'eliminazione dalla CL:LE PAROLE DI Zidane"Quando perdi non puoi essere felice. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo congratularci con i nostri avversari, che hanno giocato molto bene. Abbiamo perso entrambe le partite. Il 95% di quello che i giocatori hanno fatto quest'anno è stato spettacolare, bisogna tenere la testa alta, il voto finale della nostra stagione è positivo nonostante questo risultato. Dobbiamo essere felici". Queste le parole di Zidane ai microfoni della UEFA

