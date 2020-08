Real Madrid, finalmente negativo al COVID Mariano Diaz (Di venerdì 7 agosto 2020) Ottime notizie per Mariano Díaz che Dopo essere risultato positivo al coronavirus nel 27 luglio è finalmente risultato negativo al quarto tampone a cui si è sottoposto. Foto: estadiodeportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Casemiro rivela: “Ancora oggi mi mette ansia parlare con Zidane. Sulla Champions…” ItaSportPress Tra Bale e Real è rottura totale! Il giocatore ha rifiutato la trasferta di Champions

Il quotidiano spagnolo AS riporta sul proprio sito la recente intervista a un rappresentante di Bale, il quale ha dichiarato che il gallese ha rifiutato di andare a Manchester per l’impegno di Champio ...

Lazio, David Silva ha detto sì… Ma prima la Champions

ROMA – Boom. David Silva ha scelto la Lazio. Se non ci saranno intoppi o ripensamenti dell’ultimo minuto, che con Lotito di mezzo possono sempre sbucare all’improvviso, l’asso spagnolo nel weekend, su ...

