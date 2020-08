Real Madrid, Bale gioca a golf durante la conferenza stampa di Zidane (Di venerdì 7 agosto 2020) Le immagini trasmesse da La Sexta di certo faranno molto discutere. L’emittente spagnola ha mostrato l’attaccante del Real Madrid, Gareth Bale, intento a giocare a golf nello stesso momento in cui Zinedine Zidane stava tenendo la conferenza stampa in vista della sfida di quest sera contro il Manchester City, durante la quale ha svelato anche il rifiuto del calciatore gallese a scendere in campo. Leggi su sportface

