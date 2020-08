Rakitic ha paura del catenaccio del Napoli: se attacchiamo a testa bassa ci punirà (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Barcellona ha paura del catenaccio del Napoli. Che non è proprio un controsenso tattico. E’ il Napoli, in teoria, che deve fare un gol più dei blaugrana per passare il turno, ma il punto è il “come”. Secondo Ivan Rakitic il pericolo si nasconde dietro la “muraglia” di Gattuso. Lo dice in maniera esplicita in un’intervista a El Pais: se attacchiamo a testa bassa, rischiamo che al primo errore ci puniscano. “L’attacco è sempre più difficile della difesa. Ed è difficile attaccare una squadra molto ordinata dietro, che accumula uomini per aspettare i nostri errori. Devi muovere la palla, essere molto preciso, giocare con calma e sicurezza. Anche con pazienza. Quando ... Leggi su ilnapolista

