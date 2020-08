Raggi: “Congratulazioni a Ciro Immobile. La scarpa d’oro è un riconoscimento per tutto il calcio italiano” (Di venerdì 7 agosto 2020) Ciro Immobile conclude la stagione con il record di reti in Serie in una singola stagione, Raggiungendo lo score di Gonzalo Higuain della stagione 2015-2016. Il centravanti di Torre Annunziata si aggiudica anche la scarpa d’oro, che si assegna al calciatore più prolifico d’europa. Il Sindaco di Roma Virginia Raggi scrive su Twitter, complimentandosi con l’attaccante della Lazio: “Congratulazioni a Ciro Immobile che con i 36 goal segnati in serie A si e’ aggiudicato la scarpa d’oro come calciatore piu’ prolifico d’Europa. Un riconoscimento importante per tutto il calcio italiano”. Foto: Il Post L'articolo Raggi: ... Leggi su alfredopedulla

