Ragazzi autistici cacciati dall’area di sosta: “Qui non potete stare” (Di venerdì 7 agosto 2020) Undici Ragazzi tra i 12 e i 30 anni sono stati allontanati dalla stazione di servizio Rubicone Est dell’autostrada Adriatica. La loro colpa era quella di essere disabili: “Ci è stato impedito di fare acquisti”. Un gruppo di Ragazzi non ha avuto la possibilità di godersi un giro in una stazione di servizio. Erano appena … L'articolo Ragazzi autistici cacciati dall’area di sosta: “Qui non potete stare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

greenMe_it : PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici diventa itinerante con il nuovo food track che girerà l’Ita… - SkyTG24 : Momento di inclusione in piazza Montecitorio a #Roma: #Conte, Fico, Gualtieri e Bellanova si sono cimentati alle pe… - elenabonetti : Ieri pomeriggio con le associazioni PizzAut nutriamo l'inclusione, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli che lavorano… - DisabiliPride : RT @DisabiliPride: La pizzeria gestita dai ragazzi autistici diventa itinerante: 'Vogliamo portare la pizza nei luoghi più inclusivi della… - lazzaro14 : Un gruppo di ragazzi autistici cacciato dall’area di sosta in autostrada -