Quotidiani piratati su Telegram | otto perquisizioni tra professionisti e studenti

La Procura di Bari mette ancora nel mirino la pirateria digitale. In una operazione svolta stamattina dalla Guardia di Finanza, infatti, sono state eseguite erquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio nei confronti di otto persone all'interno dell'inchiesta sulla pirateria digitale di beni tutelati del diritto d'autore. Finora, sono stati sequestrati e bloccati più di …

La Procura di Bari mette ancora nel mirino la pirateria digitale. In una operazione svolta stamattina dalla Guardia di Finanza, infatti, sono state eseguite erquisizioni domiciliari in Puglia, Campani ...Perquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio nei confronti di otto indagati sono state eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell’ambito dell’inchies ...