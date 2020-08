“Quello che rompi”: il nuovo singolo del progetto artistico INQUIETUDE (Di venerdì 7 agosto 2020) Oggi, 7 Agosto esce il nuovo singolo della band lombarda INQUIETUDE, un progetto artistico nato nel 2017 a Cantù (provincia di Como). Il gruppo è composto da Ormai (voce, produzione e grafiche), Pietro Fichtner (produzione, chitarra), Malefactor (voce) e Delicottero (violino, produzione). Provenendo da mondi sonori distanti, trovano la loro identità unendo rap, indie, … L'articolo “Quello che rompi”: il nuovo singolo del progetto artistico INQUIETUDE Leggi su dailynews24

