Puzza troppo, gli altri passeggeri si sentono male: aereo costretto ad atterrare (Di venerdì 7 agosto 2020) Una vicenda tragicomica ha fatto presto il giro del web. Questo aereo è costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza perché un passeggero a bordo Puzza così tanto da far sentire male tutti gli altri. Ecco la storia incredibile. Sarà capitato ad ognuno di noi almeno una volta nella vita. Ad alcuni, soprattutto chi prende i mezzi di trasporto per andare a lavoro ogni giorno, dev’essere capitato perfino più volte. Condividere un viaggio con un altro passeggero dal cattivo odore può essere qualcosa di insopportabile. Nella maggior parte dei casi stringiamo i denti, affoghiamo il viso nella nostra maglia e cerchiamo di resistere alla Puzza. I passeggeri di questo volo però non ce l’hanno ... Leggi su velvetgossip

SaryTosy : Oggi tutti troppo gentili Questa cosa mi puzza - osservando001 : @valy_s @Cartabellotta I coglioni siamo noi. E basta. Sono mesi che non torna nulla,dal primo giorno si sentiva la… - themax82 : @Danilo_Sant65 @SoniaLaVera @ItalyQanons @ausoloda @Raffaella017 @Alex70Fa @Angie95485992 @mangiarosaria… - bulldog_inglese : @GiuliaMengolini Non apro più dagospurgo da un pezzo puzza troppo di fogna... - kaleidosclouds : Sto olio che mia sorella ha fatto mi sembra che abbia lo stesso odore della citronella. Sto impazzendo, puzza troppo -

Ultime Notizie dalla rete : Puzza troppo Trenta cassonetti in 200 metri Strada invasa da puzza e rifiuti il Resto del Carlino Sentono puzza terribile dalla busta delle patatine: se lo ritrovano sotto le dita…

Sentono una puzza terribile provenire dalla busta delle patatine fritte, ma quello che trovano dentro è davvero agghiacciante. Questa coppia italiana è ‘inciampata’ davvero in una brutta sorpresa… A v ...

Un tir carico di pasta prende fuoco tra Foggia e San Severo, sull'autostrada code "bollenti"

A quanto si apprende, a causa dell'incendio si e' creata una lunga coda di almeno 5 chilometri. Quel tratto di autostrada e' molto frequentato soprattutto nelle prime ore del mattino, da pendolari che ...

Sentono una puzza terribile provenire dalla busta delle patatine fritte, ma quello che trovano dentro è davvero agghiacciante. Questa coppia italiana è ‘inciampata’ davvero in una brutta sorpresa… A v ...A quanto si apprende, a causa dell'incendio si e' creata una lunga coda di almeno 5 chilometri. Quel tratto di autostrada e' molto frequentato soprattutto nelle prime ore del mattino, da pendolari che ...