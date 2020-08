"Pulitzer alle porte". Parenzo vede il titolo di Libero e sbotta: il delirio (suffragato da Calenda) poco prima della diretta (Di venerdì 7 agosto 2020) David Parenzo non si smentisce mai e dopo la figuraccia di ieri sera, 6 agosto, il conduttore di In Onda ci ricasca. Al centro del dibattito i contenuti del quotidiano Libero che Parenzo pare avere continuamente in testa: "E dopo il barboncino - cinguetta su Twitter - ecco la seconda imperdibile inchiesta del quotidiano Libero! Il Pulitzer è alle porte. Stasera ne parleremo con ⁦Carlo Calenda". Giusto il giorno precedente il direttore Pietro Senaldi era stato chiamato al programma di La7, dove aveva anticipato il titolo del quotidiano: "Gli immigrati sono allo sbando, mi hanno mangiato pure quattro cani". E ovviamente Parenzo era saltato sulla sedia, dimostrando di aver capito ben ... Leggi su liberoquotidiano

