Puglia, Laricchia, M5S,: 'Sostenere il wedding, a rischio 80% indotto' (Di venerdì 7 agosto 2020) La candidata M5s alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia, ha incontrato a Lecce gli operatori del wedding, con la senatrice Barbara Lezzi, la deputata Soave Alemanno, la stilista ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Regionali2020: Antonella Laricchia (M5S) incontra gli operatori del #wedding: “Interventi i… - LaGazzettaWeb : Puglia, Laricchia (M5S): «Sostenere il wedding, a rischio 80% indotto» - mister_mister_w : Candidati in Puglia. LARICCHIA FITTO EMILIANO. il gattopardo è servito - retewebitalia : - Borderline_24 : #Elezioni, capo M5s Crimi: '#Laricchia primo presidente donna in Puglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Laricchia

La Gazzetta del Mezzogiorno

"Antonella Laricchia presidente, primo presidente donna in Puglia, questo ci auguriamo e spero che tutti se lo augurino, finalmente di vedere un presidente che sia di vero cambiamento in Puglia".Le elezioni regionali del 20 e 21 settembre sono un appuntamento decisivo per il futuro della legislatura. Fra un mese e mezzo, infatti, il centrodestra potrebbe riuscire nell’intento di dare la spall ...