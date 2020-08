Psg falcidiato dagli infortuni, prima dell’Atalanta va ko anche…Tuchel! (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 12 agosto l'Atalanta giocherà la partita più importante della sua storia. Gli uomini di Gasperini affronteranno il Psg di Neymar e Icardi in occasione dei quarti di finale di Champions League. Una partita impensabile fino a qualche tempo fa, ma Gomez e compagni hanno l'opportunità di fare la storia in gara secca. Di fronte c'è una squadra piena zeppa di talento che vuole consacrarsi in Europa dopo i numerosi investimenti nelle ultime stagioni.PSG falcidiato, SI FERMA ANCHE TUCHELcaption id="attachment 809396" align="alignnone" width="300" Tuchel (getty images)/captionIn casa Psg la situazione legata all'infermeria non è sicuramente delle migliori. Il club francese ha perso per infortunio sia Mbappé, sia Verratti, due pedine fondamentali per il gioco di Tuchel. Sembra però piovere sul bagnato in casa ... Leggi su itasportpress

