Professionista del comasco sottrae al fisco un milione di euro (Di venerdì 7 agosto 2020) COMO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Olgiate comasco ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di quasi 1 milione di euro per frode fiscale. Destinatario del provvediento un Professionista comasco, operante nel settore edile, al termine della quale è emerso come lo stesso, tra il 2015 ed il 2020, avesse omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte dovute, pur in presenza di rilevanti parcelle incassate. Oltre alla sistematica evasione fiscale riscontrata, il Professionista si era anche adoperato per evitare che l'Erario potesse nel tempo individuare il proprio patrimonio, provvedendo, pertanto, ad intestare ogni risorsa finanziaria ai propri congiunti e veicolando gli introiti derivanti ... Leggi su liberoquotidiano

Destinatario del provvediento un professionista comasco, operante nel settore edile, al termine della quale é emerso come lo stesso, tra il 2015 ed il 2020, avesse omesso la presentazione delle ...

