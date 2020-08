Probabili formazioni Inter-Bayer Leverkusen: quarti di finale Europa League 2019/2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen, match valido per i quarti di finali di Europa League 2019/2020. Lunedì 10 agosto alle ore 21:00 la formazione di Antonio Conte, reduce dalla vittoria contro il Getafe, affronterà i tedeschi uscenti vincitori dal doppio confronto contro i Rangers. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita per seguire insieme l’avventura nerazzurra. QUI Bayer Leverkusen – Il tecnico del Bayer Leverkusen, Bosz, dovrebbe affidarsi 4-2-3-1. Havertz guiderà l’attacco, con Bailey, Amiri e Diaby a supporto sulla trequarti. A fare da ... Leggi su sportface

TORINO - Juventus-Lione segnerà il destino in Europa dei bianconeri, che vogliono raggiungere le Final Eight e continuare a sognare il trionfo in Champions League che sfugge dal 1996. Per continuare a ...TORINO - Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex rom ...