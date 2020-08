“Primo giorno di mare per Niki”. Silvia Provvedi, tutti innamorati della sua bambina: foto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 18 giugno scorso Silvia Provvedi è diventata mamma per la prima volta. Di una bambina, Nicole, tanto desiderata dalla cantante, gemella di Giulia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sul profilo Instagram ufficiale che condivide con la sorella, Le Donatella, ha raccontato per filo e per segno la gravidanza e il parto. La piccola è frutto dell’amore con Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione. Quando la bimba è venuta al mondo, i due erano fidanzati da un paio d’anni e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Pochi giorni dopo il lieto evento, il 25 giugno, Giorgio è stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. E ... Leggi su caffeinamagazine

