Prime dosi del vaccino contro il Covid-19 allo Spallanzani | via ai test dal 24 agosto

ROMA – "Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 all'Istituto Spallanzani, per esclusivo uso sperimentale. Si stanno reclutando i volontari per la sperimentazione. I test avranno inizio il 24 Agosto". È quanto annuncia su Twitter l'Unita' di crisi della Regione Lazio.

