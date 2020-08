“Prima gli italiani!” – Il benaltrismo nei commenti alla richiesta di aiuto di Unicef Italia per i bambini di Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è una specie di “sport nazionale” che va a braccetto con l’analfabetismo funzionale: si chiama benaltrismo, ovvero la tendenza a sminuire qualsiasi cosa in nome di qualcos’altro, che per il benaltrista medio è sempre più importante dell’argomento del quale si sta parlando. Al benaltrista medio, solitamente, in realtà interessa ben poco dell’argomento che lui ritiene più importante e non fa mai nulla in prima persona per porvi rimedio: lo devono sempre fare gli altri, perché da buon benaltrista avrà sempre ben altro da fare, più importante delle “ben altre” cose importanti che lui ha indicato. Tipo, per esempio, intasare i social di commenti stupidi. Succede che, puntualmente, sotto le richieste di aiuto economico da parte di ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : ??BASTA! Gli italiani non ne possono più di vedere arrivare clandestini con cappellino, telefonino e cagnolino. Pi… - matteosalvinimi : Non fate vedere queste immagini a qualche malpensante di sinistra ?? P.S. Quando dico Prima gli Italiani parlo anche… - rubio_chef : Questa era Beirut prima che i bombardamenti aerei e i colpi di mortaio israeliani la distrussero e la spinsero alla… - PieroVendramel : RT @matteosalvinimi: ??BASTA! Gli italiani non ne possono più di vedere arrivare clandestini con cappellino, telefonino e cagnolino. Più d… - phedra0379 : @432wps Praticamente la prima cosa che ciascuno di noi assume appena gli viene la tosse. -

