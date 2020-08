Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forte maltempo al Sud fino al weekend, dalla prossima settimana torna il caldo. Il bollettino fino al 13 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il maltempo che sta interessando il Centro-Sud con piogge e temporali, si intensificherà nelle prossime ore, tanto che Estofex ha lanciato l’allarme di livello 2 per nubifragi e tornado. Il maltempo continuerà a colpire il Sud anche nel weekend, prima che dalla prossima settimana, torni a farsi sentire il caldo con una nuova ondata di calore. Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 13 agosto. Oggi, 7 agosto Nord: annuvolamenti compatti su Trentino Alto Adige e settori alpini e prealpini della Lombardia centro orientale, con isolati rovesci o temporali in ... Leggi su meteoweb.eu

