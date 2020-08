Previsioni meteo 7 agosto: Italia divisa in due (Di venerdì 7 agosto 2020) Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 7 agosto 2020: bel tempo e temperature in aumento al Centro-Nord, ancora piogge sulle regioni meridionali La situazione meteorologica Italiana da ormai due giorni appare divisa a metà: le regioni centro-settentrionali assistono ad un nitido miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni scorsi, quando una saccatura di origine atlantica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: PROSSIME ORE, Atmosfera ancora in FERMENTO. Ecco DOVE colpiranno TEMPORALI e GRANDINE fino a SERA iLMeteo.it Bel tempo e temperature all’insù

Un vasto minimo pressorio, avente centro sulle aree ioniche, seppur in fase di colmamento, consentirà l’ingresso di aria fredda in quota e decisa instabilità sulle aree meridionali del Paese. Continua ...

Roma, arrivano i super-autovelox: weekend da bollino rosso

Partenze concentrate per i romani in questo week-end. Non sarà l’esodo degli scorsi anni perché causa crisi c’è chi rimarrà a casa, ma sulla rete stradale in uscita dalla Capitale già oggi pomeriggio ...

