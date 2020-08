Premier, svelati i nomi dei candidati al premio come “miglior giocatore” (Di venerdì 7 agosto 2020) La Premier League, attraverso dei post sui social network, ha reso noti i nomi dei candidati ai tre premi dopo la fine della stagione. Tre sono le categoria che saranno premiate: miglior giocatore, miglior allenatore e miglior giovane. Ecco i nomi: Miglior giocatore: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City). Danny Ings (Southampton), Sadio Mané (Liverpool), Nick Pope (Burnley), Jordan Henderson (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester). Miglior allenatore: Jurgen Klopp (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester), Chris Wilder (Sheffield United). Miglior giovane: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Anthony Martial (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea), Marcus ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Premier, svelati i nomi dei candidati al premio come “miglior giocatore” - Noovyis : (Premier, svelati i nomi dei candidati al premio come “miglior giocatore”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Premier svelati

alfredopedulla.com

ROMA - Secondo il quotidiano britannico 'The Sun', Adama Traoré si mette l'olio usato per i neonati sul suo corpo prima di andare in campo e durante l'intervallo. Svelato quindi il segreto del calciat ...Giorgia Meloni per Ignazio La Russa è una sorta sorella minore. “La conosco da quando aveva sedici anni”, ha raccontato l’ex ministro della Difesa al Corriere della Sera. “Pensi che quando poi è diven ...