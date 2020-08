Premier Conte, ecco il dl Agosto: contributi a fondo perduto, 50% delle tasse sospese entro settembre, condono sulle concessioni delle spiagge e fondo casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) I pagamenti di tasse, contributi e versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio “possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020″. E’ quanto previsto nell’ultima bozza del dl Agosto. “Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute- si legge ancora- puo’ essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ale_villarosa : #Salvini oggi: 'Conte ha sequestrato mezza Italia.' #Salvini 10 marzo: 'Chiudere tutto, a pezzi non basta.' Ma com… - Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - GrimoldiPaolo : Adesso che la verità sulla mancata #ZONAROSSA in #VALSERIANA è emersa, scritta nero su bianco dal Comitato Tecnico… - LibertyAnna : RT @LaVeritaWeb: Il governatore leghista: «Conte dice che non si entra illegalmente in Italia, ma poi ci impedisce di sigillare i valichi m… - chrcapuano : RT @ale_villarosa: #Salvini oggi: 'Conte ha sequestrato mezza Italia.' #Salvini 10 marzo: 'Chiudere tutto, a pezzi non basta.' Ma come si… -